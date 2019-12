Brexit, Regina Elisabetta legge il programma di Boris Johnson: 31 gennaio fuori dalla Ue?

La brexit è vicina? Come di consueto la Regina Elisabetta legge il programma di Boris Johnson nel Queen’s Speech

La Regina Elisabetta legge il programma di Boris Johnson e l’Inghilterra si interroga sulla brexit e l’uscita al 31 gennaio 2020.

Il discorso della Regina Elisabetta

Mentre emergono i vari scenari non solo per gli inglesi, ma anche per i Reali sulla prossima uscita dalla Unione Europea – oggi la Regina Elisabetta ha parlato durante il Queen’s Speech dove presentato il programma dettato da Boris Johnson.

Tra i vari punti anche l’uscita dalla Ue al 31 gennaio, con un piccolo periodo di “assestamento” per tutto il 2020 – poi i piani politici nonché gli investimenti pubblici. Tra le priorità un aumento delle risorse sanitarie.

La Regina durante il suo discorso è stata affiancata dal figlio Principe Carlo che ha ascoltato tutto, in previsione del passaggio del testimone da parte della madre.

Come è cambiata la cerimonia?

La consueta cerimonia ha avuto molte modifiche e anche gli inglesi sono rimasti stupiti. Come prima cosa la Regina Elisabetta è arrivata in macchina e non con i cavalli, così come è stata eliminata la processione che di norma viene svolta.

Negli anni precedenti gli inglesi sono stati abituati a vedere la Sovrana con la Corona e costumi, mentre oggi si è presentata con un semplice tailleur e un cappellino: rapido, semplice, non solenne e a favore del popolo.

Non solo, perché anche lo speech ha subito delle variazioni con un elenco di obiettivi del Premier sino al 2020: