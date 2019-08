C’è un grande fermento in Inghilterra per il Governo e la Brexit, dopo la decisione di Boris Johnson e la conferma della Regina Elisabetta. Ma i labouristi non concordano e ora partono all’attacco

Boris Johnson sta facendo tremare la Brexit e l’Inghiterra, anche la Regina Elisabetta ha confermato il suo volere e i labouristi pensano a come fare per sfiduciarlo.

La richiesta di Boris Johnson per la Brexit

Sono passati solo sei giorni da quando il Primo Ministro inglese ha varcato la soglia del suo ufficio e nella giornata di ieri ha chiesto la sospensione del Parlarmento, sino al 15 ottobre.

Data strategica considerando che la scadenza per Brexit cade proprio al 31 ottobre – con uscita immediata sia con accordo e sia senza accordo. Per fare questo ha avuto necessità dell’autorizzazione della Regina Elisabetta, che ha accordato il volere del Primo Ministro essendo la prima volta nella storia che accade una cosa simile.

In tutto questo il partito Labour non sembra essere soddisfatto di quanto appreso, così da innescare un meccanismo che porti alla sfiducia del Primo Ministro.

La sfiducia del Primo Ministro inglese

Una decisione che ha reso l’opposizione furiosa, tanto da aver intenzione di presentare una mozione per la sfiducia proprio nei confronti del conservatore.

Il 3 settembre è prevista una riunione delle Camere, che verranno chiuse poi il 9 settembre: questo lasso di tempo deve essere a disposizione per presentare il documento e farlo approvare.

The Guardian rivela

“sarà uno scontro parlamentare storico”

Se tutto questo non andrà in porto, la questione dovrà essere demandata al 14 ottobre, quando non sarà più possibile agire.

Hugh Grant attacca duramente il Primo Ministro

L’attore Hugh Grant attacca duramente Johnson per la decisione appena presa che trova assolutamente assurda:

“sei solo un giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso”

Mettendo in luce il futuro dei figli: