Brexit, Farage sfida l’Europa: cosa succede dopo le elezioni?

Il leader del Brexit Party ha vinto, sovvertendo tutti i risultati creduti e lasciando gli inglesi a bocca aperta. Ma ora che succede?

La richiesta di Farage

Nigel Farage si è aggiudicato il primo partito del Regno Unito, durante le elezioni europee e ora sfida l’Europa con una sua richiesta inaspettata.

Come si evince dai media inglesi, Farage chiede che il suo partito possa far parte dei negoziati per l’uscita dall’Europa:

“Insisto decisamente sul fatto che ora abbiamo il mandato”

Un fatto evidente visti i 27 seggi conquistati con il 32% di preferenze, ora non vuole rimanere fuori da uno dei fatti più importanti per il suo Paese – soprattutto dopo l’addio di Theresa May:

“voglio aiutare il governo a prepararsi per il 31 ottobre”

Sottolineando che se in quella data non ci sarà l’uscita, come desiderato, ci sarà l’ennesimo trionfo del partito alle elezioni successive:

“la gente non ha cambiato idea”

Una linea diretta e dura, che porta il leader a condividere la visione del candidato numero uno Boris Johnson – che punta alla guida e alla sua votazione per la sostituzione di Theresa May.

Cosa accadrà ora? Intanto l’Inghilterra si prepara al 31 ottobre e a votare il sostituto di May, dopo il 7 giugno.

Una leader che ha lasciato il suo Paese in lacrime, dopo aver fatto di tutto per permettere l’uscita – nonostante il Parlamento non abbia mai accolto i suoi accordi.