Brexit: Johnson vuole concedere più tempo alle Camere. Il 12 dicembre potrebbe essere la data definitiva per le elezioni.

Il testimone passa all’opposizione laburista per scongiurare l’ennesimo no alla Brexit.

Convocazione di elezioni anticipate il 12 dicembre

Sarebbe l’ultimo rush finale del primo ministro per poter discutere la Brexit. A sostenerlo, lui stesso ai microfoni della BBC. Boris Johnson, conservatore, si è detto pronto a fornire più tempo alle Camere. L’oggetto è appunto la ratifica dell’accordo raggiunto a Bruxelles ma non approvato da Westminster. Una svolta alla Brexit potrebbe avvenire prima di Natale, se i parlamentari accetteranno le elezioni anticipate. Una proroga che dovrebbe essere formalizzata lunedì prossimo.

E se non avvenisse la formalizzazione?

La risposta è che la sola via da percorrere sarebbe un divorzio no deal alla fine del mese. Ma il Primo Ministro resta fiducioso pur essendo contrario a rimandare ancora. Crede che l’Ue concederà l’estensione. L’opzione preferita da Johnson sarebbe stata un rinvio che non sarebbe andato oltre il 30 novembre. La proroga, invece, potrebbe arrivare al 31 gennaio.

Inoltre, il premier ha passato il testimone ai laburisti, esortandoli a dire sì alla mozione favorevole alle elezioni. In questo modo, la Camera potrà sciogliersi ed il 6 novembre ricominciare la campagna elettorale. Come si evince da Corriere.it, Jeremy Corbyn ha affermato: