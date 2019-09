Brexit, caos per Boris Johnson che perde la maggioranza: “Voglio le elezioni anticipate”

Brexit, caos per Boris Johnson che perde la maggioranza: “Voglio le elezioni...

Il Regno Unito e la Brexit sono nel caos più assoluto, con Johnson che perde la maggioranza e chiede le elezioni anticipate. Ecco gli aggiornamenti

Fermento e caos per la Brexit? Quello che sta accadendo nel Regno Unito è abbastanza singolare mentre l’Italia si prepara ad affrontare una nuova avventura.

La situazione del Governo inglese

Boris Johnson attende ottobre e per questo motivo, come da autorizzazione della Regina Elisabetta II, ha bloccato il Parlamento sino al 15 ottobre.

Alcuni giorni fa la sua dichiarazione ha lasciato una parte di inglesi senza parole:

“se la mozione contro un no deal fosse stata approvata, via alle elezioni anticipate”

Uno scenario che ora sembra farsi concreto, con un ritorno alle urne – da confermare e tutto potrebbe cambiare – previsto per il 14 ottobre dopo quanto accaduto alla Camera dei Comuni.

C’è infatti da evidenziare che il Primo Ministro ha perso la sua maggioranza, con un Governo spaccato e completamente opposto in merito alle ideologie.

Cosa succede nel Regno Unito?

Da una parte Tory che hanno votato a sfavore della linea del Governo sulla mozione, portando anche la crisi sulla ex maggioranza.

Non è solo una questione politica ma anche economica, considerando che tutto questo porterebbe il crollo della sterlina – ai minimi dopo tre anni – e uno stanziamento di 2 miliardi per emergenza per affrontare l’uscita dall’Europa.

Il Premier desidera le elezioni anticipate, mozione che dovrà essere confermata a seguito di un quorum pari a due terzi con un via libera da parte delle opposizioni. Tutto questo non prima della firma da parte della Regina e una settimana di burocrazia.