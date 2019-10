Brexit, salta l’accordo? Boris Johnson contro tutti: “Senza voto chiudo tutto”

Salta tutto l’accordo per la Brexit? La seduta straordinaria in Parlamento è in corso ma un emendamento potrebbe mettere tutto a rischio. E adesso?

Grande fermento per la Brexit che rischia di saltare e al Parlamento si sta svolgendo la seduta straordinaria, per comprendere come andare avanti.

Salta l’accordo nel Regno Unito?

E’ in corso una seduta straordinaria al Parlamento brittanico, riunito di sabato solo nel passato in un periodo di guerra. Oggi sono tutti riuniti per capire e votare l’accordo che vedrebbe il Regno Unito dire addio all’Unione Europea.

Boris Johnson è deciso e senza voto potrebbe saltare tutto quanto. Ecco cosa sta accadendo.

Il no degli unionisti nordirlandesi per la Brexit

L’Irlanda del Nord conferma il suo no e il Dup non si smuove dalla sua decisione. Dodds – viceleader e capogruppo – sbotta duramente contro il premier Tory in considerazione di una promessa tradita. L’accordo era di garantire all’Irlanda del Nord lo stesso trattamento di tutto il Regno Unito per i rapporti con la Unione Europea.

Jeremy Corbyn non da fiducia al Governo

Il leader dell’opposizione laburista dice no al deal:

“questo governo non può essere creduto e noi non ci faremo mai ingannare”

L’accordo è stato considerato dannoso non solo per il Regno Unito ma anche per l’economia stessa nonché per l’ambiente e i lavoratori.

Parte il dibattito dopo l’intervento di Boris Johnson

Il Premier ha parlato in merito all’accordo e di come la Gran Bretagna dovrebbe lasciare l’Unione Europea. Ora il dibattito prende forma e si parla in merito al Deal con introduzione da parte del ministro Stephen Barclay.

Successivamente la discussione verterà su due emendamenti:

uno per il referendum bis

uno in merito alla proroga di alcune settimane per il via libera e l’approvazione della legislatura.

Dalle piazze di Londra tantissime le persone con striscioni, che non vorrebbero abbandonare l’Unione Europea – al contrario di qualche tempo fa.