Brexit, Theresa May sotto attacco da Donald Trump: “Che disastro”

Donald Trump si scaglia nuovamente contro la brexit e tutto l’operato di Theresa May. Ecco tutti i dettagli della polemica

Mentre il caso brexit è ancora avvolto nel caos più assoluto, il Presidente degli Stati Uniti sbotta e critica nuovamente Theresa May.

La richiesta di voto da parte degli inglesi

Non solo abitanti e cittadini inglesi, ma anche i sindacati che ora chiedono a voce alta si possa fare nuovamente una votazione. Rimane appesa anche la questione no deal, ma la posizione scelta durante la giornata di lunedì non impegna alcun laburista nel prendere una decisione definitiva e ragionevole.

Come hanno spiegato alcuni media inglesi, la posizione dei sindacati è semplice e ascolta il volere degli operai che desidererebbero stare in Europa, mentre Corbyn vuole uscire e – se fosse stato per lui – dentro la UE non ci sarebbe mai entrato.

Tutto questo ma c’è ancora pochissimo tempo sia per le votazioni e sia per decidere cosa si potrà fare in futuro, cercando di mediare ai danni e soprattutto non ripeterli.

Le critiche di Donald Trump

Nel mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump critica fortemente – e nuovamente – Theresa May e tutti i suoi colleghi tramite un tweet che ha fatto scalpore:

“che disastro che hanno creato lei e i suoi rappresentanti”

Evidenziando che più di una volta lui disse alla May come procede, ma fu ignorato su tutta la linea arrivando a questo risultato definito da lui disastroso. Nessuna replica per ora da parte di Theresa May, che si è ritirata in assoluto silenzio.