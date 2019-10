Brexit, oggi si decide tutto quanto: accordo o rinvio?

Oggi è il giorno della verità per Brexit e dopo le ore 19 ora inglese si conoscerà l’esito dell’incontro. Ma su cosa dovranno discutere?

E’ il giorno tanto atteso, con la scadenza tra pochi giorni per la Brexit e Boris Johnson che chiede ci sia un rinvio oppure la conferma dell’accordo.

Cosa accade oggi nel Regno Unito?

Oggi alle ore 19 ora inglese – 20 ora italiana – ci sarà un primo voto relativo ai principi e le leggi di questo accordo presentato al Parlamento, per poi proseguire con una seconda votazione in cui si chiederà che venga fatto un passo avanti proprio per l’accordo.

Il Presidente del Consiglio Europeo – Tusk – ha evidenziato che la Unione Europea sarebbe propensa a pensare ad un possibile rinvio in merito alla data fissata del 31 ottobre. Per questo si evince che la fiducia in merito ai voti di Londra non sono più ritenuti fondamentali e concreti.

In queste ore Johnson avrebbe convinto una parte di deputati nordirlandesi – 10 in totale – a sostenerlo in questa sua partita di Governo. Il Premier sta cercando dunque di ottenere una maggioranza che possa sostenerlo e portarlo fuori dalla Unione Europea il prima possibile.

Le parole di Tusk

Per Donald Tusk non ci sono dubbi e bisogna essere pronti a tutti gli scenari possibili:

“la situazione è piuttosto complessa, ma non sarà mai una nostra decisione un recesso senza accordo”

Portando luce su quello che il Parlamento britannico avrà modo di decidere questa sera. Anche le borse restano ferme in attesa, proprio per non fare alcun passo falso.