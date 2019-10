La Brexit ha finalmente trovato un accordo e ora lo scenario si presenta nettamente differente. Vediamo come.

Bruxelles ha emesso il suo verdetto e il premier britannico esulta a gran voce, evidenziando di aver trovato un vero e proprio deal:

Definendo questo accordo bilanciato in ogni sua parte ed equo, che porta l’impegno a trovare delle vere e proprie soluzioni:

Il divorzio dovrebbe essere compiuto entro sabato al fine che lo stesso Primo Ministro e il Governo britannico possano occuparsi di temi importanti come ambiente, sanità e criminalità.

Il voto a Westminster è quindi confermato per sabato, dove è stata indetta una seduta straordinaria. Boris Johnson ha lasciato Downing Street da una uscita posteriore per raggiungere Bruxelles dove ci sarà il confronto con i leader dei 27 Stati membri della Ue prima di passare dal Consiglio Europeo.

I leader del Dup – una volta che la notizia dell’accordo è arrivata – hanno evidenzianto che la posizione assunta in questo periodo non cambia e resta invariata come da comunicato dove affermano di non poter sostenere una proposta fatta dal leader inglese.

Barnier – capo negoziatore – ha fatto sapere che questo accordo è in parte ciò che è stato già presentato nel 2018:

Una uscita senza accordo, secondo il capo negoziatorie, porterebbe incertezza alla popolazione e non solo:

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019