Brews Brothers, la nuova serie tv di Netflix: tutto quello che non sapete!

Su Netflix sbarca la nuova irriverente serie tv intitolata Brews Brothers, composta da 8 episodi da vedere tutti d’un fiato

Scopriamo tutti i dettagli della nuova serie tv arrivata su Netflix il 10 aprile del 2020, Brews Brothers!

Brews Brothers arriva su Netflix

Brews Brothers è una serie televisiva ideata da Greg Schaffer, noto produttore e sceneggiatore, già impegnato con prodotti del calibro di Innamorati pazzi, That ’70s Show e The Tracy Morgan Show.

Frutto dell’inventiva di Schaffer è questa nuova sit-com da non perdere: irriverente e caratterizzata dalla presenza di linguaggio esplicito e di argomenti ostici come le droghe, l’alcol e il se*so.

La trama della serie

La trama di Brews Brother ruota attorno a una particolare impresa di famiglia. Due fratelli, molto diversi tra loro, si ritrovano a gestire un birrificio con annesso pub.

Ad aiutarli a portare avanti il progetto ci penserà anche una loro amica e collega. Riusciranno a cavarsela o affonderanno miseramente?

Il cast della serie

Il cast della serie tv arrivata il 10 aprile 2020 su Netflix è composto, tra gli altri, da Alan Aisenberg, attore già noto per aver partecipato alla serie di successo Orange Is the New Black; Mike Castle, famoso per il suo ruolo in Clipped; e Marques Ray, che aveva preso parte a Dr. Ken. Per Carmen Flood, invece, si tratta di un vero e proprio debutto.

La seconda stagione si farà?

Fino a questo momento Netflix non ha confermato il rinnovo della serie tv, ma neanche ne ha annunciato la cancellazione.

Brews Brothers, però, non è stata annunciata dalla piattaforma di streaming a pagamento come una mini-serie: questo particolare fa ben sperare i fan, che vedono così la porta restare aperta su di una possibile continuazione.

Per scoprirne di più non bisognerà far altro che attendere eventuali annunci da parte di Netflix!