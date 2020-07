Brescia, donna cade e muore davanti a figli e marito: la tragedia

Una tragedia si è consumata a Brescia dove una donna è caduta in casa, alla presenza di figlio e marito, perdendo la vita.

E’ successo a Quinzano d’Oglio in provincia di Brescia, la donna aveva 58 anni.

Una tragedia domestica

E’ successo ieri 6 luglio a Quinzano d’Oglio, Brescia, una donna di 58 anni è caduta in casa ed è morta alla presenza del figlio e del marito. Insieme al marito, la donna stava sistemando la casa dopo il trasloco. La famiglia, infatti, si era trasferita da poco in campagna. Mentre si accingeva a spostare un mobile, la donna ha perso l’equilibrio a seguito di un malore leggero, è ha picchiato forte la testa su uno dei mobili. E’ morta sul colpo.

Inutili i soccorsi

La donna è morta sotto gli occhi impotenti del marito e del figlio disabile. A nulla sono valsi gli aiuti di una vicina di casa che ha cercato di praticare il massaggio cardiaco alla donna. All’arrivo del 118, i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione.

Il nome della 58 enne, morta per una tragica fatalità, è Tamara Rani. Le sue origini erano indiane. Al momento, il cadavere si trova a Manebio, nell’obitorio del nosocomio. Benché la dinamica dell’incidente è apparsa, sin da subito, abbastanza chiara, sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Per questo motivo, non è escluso che l’autopsia non verrà eseguita sul cadavere che verrà presto restituito alla famiglia. I funerali di Tamara Rani potrebbero essere celebrati in India.