Orrore a Brescia, bambine disabili abusate dall’insegnante di sostegno: scattano le manette per il cinquantenne

Due bambine disabili di Brescia hanno dovuto sopportare abusi da parte de loro insegnante di sostegno. Ecco cosa è accaduto

Una storia agghiacciante quella che arriva da Brescia e riguarda due bambine disabili che hanno dovuto subire abusi dal loro insegnante di sostegno.

Abuso su due gemelle disabili di otto anni

Tutto nasce quando le due gemelline di otto anni, vista la loro disabilità, necessitano di un insegnante di sostegno. Viene assunto questo uomo con esperienza di 50 anni ma ad un certo punto una delle sorelle, racconta ai genitori che il maestro non si comporta in maniera corretta.

Immediata la denuncia ai Carabinieri che fanno scattare l’indagine, installando delle telecamere di videosorveglianza all’interno dell’istuto dove l’uomo lavorava. Dalle immagine i suoi comportamenti ambigui e gravi emergono e così, dopo che sono scattati i domiciliari si passa all’arresto per maltrattamenti e abuso su minore.

Ma non è stata la prima volta, infatti l’uomo era già stato pinzato ad aver atteggiamenti poco formali con altre bambine in un altro istituto – allontanato poi dallo stesso e arrivato in quel di Brescia.

La confessione e la condanna

L’uomo di 50 anni dopo essere stato arrestato ha negato qualsiasi coinvolgimento con le piccole, per poi confessare di aver molestato le due allieve gemelle di otto anni.

Oggi il processo con il verdetto finale che vede l’uomo accusato di violenza ses***ale nei confronti delle due bambine di otto anni e una pena pari a cinque anni e otto mesi di carcere per quanto commesso.