Parte in prima tv la nuovissima soap turca: ecco i dettagli sulla trama della prossima settimana di Brave and Beautiful!

Dopo il grande successo di DayDreamer, Mr Wrong e Love is in the Air, arriva ad arricchire il palinsesto di Canale 5 un’altra produzione che promette emozioni ed amore fin dalla prima puntata. Ecco tutte le anticipazioni di Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful: trama, episodi e quando lo vedremo

Le produzioni turche stanno avendo un grande successo nel nostro Paese e la Mediaset pare voler cavalcare questo filone inaugurato con Bitter Sweet, proseguito con DayDreamer ed attualmente in onda con Mr Wrong e Love is in the Air.

Tutte storie coinvolgenti, che puntano sull’amore in tutte le sue sfaccettature ed attori amatissimi. Sarà così anche per Brave and Beautiful? Tutti i fan lo sperano, data anche la trama molto particolare, che al romanticismo abbina il mistero.

La vicenda tratterà la storia d’amore tra Cesur e Suhan resa difficile non solo dalla diversità caratteriale ma anche dall’appartenenza a famiglie rivali. Cesur vorrebbe infatti vendicare la morte del padre di cui pensa sia responsabile il padre di Suhan. Non solo, anche altri personaggi molto pericolosi si frapporranno tra i due giovani.

La soap con protagonisti il 37enne Kivanç Tathug e la 38enne Tuba Büyüküstün, andrà in onda a partire dal 5 luglio dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Le puntate originali sono 32 e si snodano per 120 minuti l’uno. In Italia però la programmazione vede alle 15.30 la soap Love is in the Air dunque la programmazione sarà differente.

Brave and the Beautiful, anticipazioni al 9 luglio: Cesur salva Sühan

Nella prima puntata avverrà l’incontro del destino tra Cesur e Suhan: l’uomo infatti è appena ritornato nel suo paese d’origine e si ritroverà a salvare la vita della figlia di Tahsin Korludag. Il padre di Suhan è un ricco possidente e suoi sono la maggior parte dei terreni della zona.

La giovane donna resterà molto colpita dall’accaduto: non solo di aver rischiato la vita a cavallo ma anche di aver incontrato il carismatico Cesur Alemdaroğlu. Il padre di Suhan intanto da sfoggio del suo potere licenziando Kemal lo stalliere.

Non solo, la grande influenza di Tahsin si noterà quando riuscirà a corrompere sia la Polizia locale che la Procura per annullare la vendita del terreno,

Brave and Beautiful, spoiler prossima settimana: chi ha appiccato l’incendio alla casa di Cesur?

Nella quarta puntata della settimana tornerà protagonista Cesur che, dopo aver salvato la vita al potente Tahsin si sveglierà proprio nella residenza dei Korludag. Oltre alla famiglia di Suhan e Tahsin c’è anche Bulent che, con fare sospetto, non vuole mostrare le ustioni sulla mano.

Al laboratorio intanto è in corso una specie di rivolta tra gli operai. Suhan si recherà a parlare con loro scoprendo che hanno intenzione di licenziarsi. Secondo loro infatti Tashin li accusa ingiustamente di aver dato fuoco alla casa di Cesur.

Chi sarà il vero colpevole e per quale motivo lo ha fatto?

