Paura in Brasile, 18 passeggeri in ostaggio di un uomo armato: “Minaccia...

Uomo armato con 18 ostaggi a Rio de Janeiro

Ci troviamo a Rio de Janeiro dove un uomo è salito su un pullman e sta tenendo in ostaggio 18 passeggeri. Lo stesso è armato nonché munito di una tanica di benzina con la minaccia di voler dar fuoco al mezzo con le persone al suo interno.

I media locali hanno riportato la notizia e stanno man mano aggiornando la situazione: per ora ha lasciato liberi due uomini e quattro donne – che sono sfuggiti all’incubo che stavano vivendo sino a pochi minuti prima.

Sul posto sono presenti polizia e squadra di pronto intervento, chiudendo entrambe le carreggiate del ponte trafficato di Niteroi.

Come riportato da Globo, l’uomo si è già fatto vedere alcune volte uscendo dal mezzo:

“ha pantaloni neri, camicia bianca, berretto e sciarpa per nascondere il viso”

E’ munito di una pistola – revolver calibro 38 – un coltello, una pistola stordente e una tanica piena di benzina. Per ora non ha ancora fatto nulla di strano, se non lanciare liquido infiammabile verso i Poliziotti – che hanno circondato il mezzo in attesa di poter intervenire.