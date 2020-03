Brando De Sica, chi è il figlio di Christian De Sica? Fidanzata e carriera

Chi è Brando De Sica, il figlio di Christian De Sica e Silvia Verdone, noto regista italiano impegnato nella produzione di un film sul Mostro di Firenze

Scopriamo tutti i segreti di Brando De Sica, dall’infanzia ai nostri giorni.

Chi è Brando De Sica

Nasce a Roma, il 10 marzo del 1983, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

La sua gavetta nel mondo dello spettacolo inizia con la regia di alcuni spot televisivi.

Successivamente, gira vari film e collabora in molte fiction tv, dopo di che si trasferisce a Los Angeles per sei anni, dove si laurea in Arte e Cinema (indirizzo Regia) alla University of Southern California (USC).

Tra i film e le serie tv a cui ha partecipato compaiono A spasso nel tempo (1996) e A spasso nel tempo – L’avventura continua (1997), diretti da Carlo Vanzina, Compagni di scuola (2001), Attenti a quei tre (2004).

L’uomo è anche regista di alcuni videoclip musicali, tra cui Gun at your head di Veronica Coassolo e RSX e Shotgun degli Outline.

Nel 2020 gira un film noir per il cinema incentrato sulla figura del Mostro di Firenze, basato sui racconti del superpoliziotto Michele Giuttari.

Vita privata e curiosità

Il regista è figlio del noto attore Christian De Sica, a sua volta figlio del grande regista e padre del Neorealismo Vittorio De Sica. La madre è invece Silvia Verdone, figlia del critico cinematografico Mario Verone e sorella del regista Carlo Verdone.

Brando ha inoltre una sorella minore, Maria Rosa, nata nel 1987, che oggi è una stilista di professione e che ha sposato alcuni anni fa Federico Pellegrini.

Per quanto riguarda la vita privata del regista, non si hanno molte informazioni per via della sua estrema riservatezza. Nel 2017 è stato paparazzato al Teatro Eliseo in compagnia della sua fidanzata Francesca.

Da allora, però, non sono stati più beccati dai fotografi e per tale ragione è difficile affermare stiano ancora insieme.