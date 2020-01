Di nuovo insieme, Brad Pitt rompe il silenzio sulla relazione con l’ex Jennifer Aniston

Gold Globes, Brad Pitt parla per la prima volta del legame speciale con la sua ex fiamma Jennifer Aniston, ecco di cosa ha parlato

Il bellissimo attore Brad Pitt, ai Gold Globes, ha parlato per la prima volta della relazione con Jennifer Aniston. I due infatti si sono rivisti dopo tanto tempo nel corso della manifestazione tenuta a Los Angeles. A quanto pare l’attore è stato incastrato dai giornalisti che lo hanno riempito di domande sulla sua ex fiamma Jennifer Aniston, ma l’attore non si è tirato indietro.

Bradi Pitt è single

L’attore infatti in occasione della serata è stato intervistato da diversi giornalisti, parlando e scherzando anche sulla sua vita sentimentale. Dopo l’addio alla bellissima Angelina Jolie, Brad ha affermato di essere single, facendo anche una divertente rivelazione dove la stessa Aniston è rimasta ad ascoltare con molta attenzione:

“Stasera volevo portare mia mamma – ha svelato -, ma non ho potuto perché chiunque mi mettano vicino per la stampa esce con me. E in questo caso sarebbe imbarazzante”.

ha rivelato Brad Pitt.

Ma sono stati molti i giornalisti curiosi sul rapporto attuale con la bellissima Jennifer Aniston, con cui qualche anno fa ha avuto una relazione durata molto tempo. L’attore infatti in occasione delle domande non si è tirato indietro e ha parlato anche di questo, del matrimonio con la Aniston che purtroppo si concluse proprio con l’incontro fatale di Angiolina Jolie.

Secondo quanto riportato dalla stampa questa separazione tra i due divi di Hollywood, ha portato ad un riavvicinamento tra Brad e Jennifer, che nel frattempo si è separata da Justin Theroux. Il tutto fa pensare ad un serio riavvicinamento tra i due, infatti la bella Jennifer non era presente solo al Gold Globes, ma anche alla festa di compleanno di Brad, al party di Natale, situazioni molto intime, che fa presagire ad un serio ritorno di fiamma, almeno è questo che sperano i tantissimi fan dell’ex coppia.