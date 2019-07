‘Brad Pitt di nuovo innamorato di Jennifer Aniston’: George Clooney rivela la verità sulla coppia

‘Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme’: la dichiarazione di George Clooney emoziona i fan che tanto si auguravano il loro ritorno

La coppia Brad Pitt e Jennifer Aniston è stata tra le più amate al mondo prima che l’attore conoscesse Angelina Jolie con la quale ha ufficialmente divorziato quest’anno.

Tantissimi fan speravano in un ritorno di fiamma, tra questi anche un loro caro amico George Clooney, il quale in merito ha lasciato delle dichiarazioni davvero interessanti: il primo tassello per un ritorno di fiamma? Un romantico weekend a Roma, organizzato per due. Ecco cosa ha rivelato sul ‘ritorno’ tra i due attori Holliwoodiani.

Brad Pitt e Jennifer Aniston: weekend romantico a Roma

Come è noto da pochi mesi è stato ufficializzato, il divorzio tra Brad Pitt e l’attrice di ‘Tomb Rider’ Angelina Jolie.

Dopo il divorzio, George Clooney amico intimo di Brad Pitt e Jennifer Aniston come molti fan, desidererebbe che i due, secondo quanto riportato da Life and Style, tornassero insieme.

A tal proposito l’affascinante Clooney starebbe architettando grandi cose affinchè ciò possa davvero realizzarsi.

La star di Hollywood avrebbe infatti organizzato un romantico weekend a Roma, super top secret, in una villa privata, con lui, Amal, Brad e Jennifer.

Pitt: ‘Vorrei tornare con Jennifer’

Secondo una fonte vicina a George Clooney, anche Brad Pitt, avrebbe una gran voglia di ritornare insieme alla sua Jennifer dalla quale ha divorziato 14 anni fa., e con cui per anni è stato felice.

Infatti secondo i beninformati, Brad Pitt, starebbe facendo di tutto affinché la bellissima attrice americana ‘ritorni a fidarsi di lui’.

Che il weekend romantico a Roma sia il trampolino di inizio di una nuova grande storia d’amore? Ciò che è certo è che se ciò si realizzasse sul serio i fan ne sarebbero davvero felicissimi.

Ma da quanto si sa, si è sulla buona strada affinché l’amore tra i due rifiorisca.