Lachen dà il bando alle bottiglie di plastica, distribuendo ai turisti delle bellissime bottiglie fatte con il bambù locale. Ma che cosa sono e come funzionano?

Lachen è una città dello stato del Sikkim nel nord est dell’India, ha deciso di dire addio alla plastica, distribuendo ai turisti delle bellissime bottiglie di bambù. Fu la prima città dell’India a bandire completamente le bottiglie di plastica già 8 anni fa e ora ha deciso di vietare ai turisti d’introdurle.

Che cosa sono le bottigliette in bambù?

La città ha circa 2500 abitanti e si trova a 2.750 metri tra le colline himalayane. Essa è abitata dalla comunità Lachengpa, ma vista la sua ubicazione è invasa da molti turisti che ovviamente vengono a godere delle bellezze naturalistiche. La città è immersa in una natura rigogliosa, circondata da rododendri, laghi dalle acque di uno stupendo color acquamarina, colline innevate e soprattutto vanta una numerosa popolazione di panda rossi.

Nella città arrivano quotidianamente migliaia di turisti, che purtroppo lasciano i propri rifiuti ovunque. Lo stato del Sikkim aveva introdotto misure restrittive nel 1998 riguardo la plastica e nel 2016 ha poi vietato l’uso di acqua in bottiglia in tutti gli uffici e negli eventi pubblici.

Negli ultimi 15 anni sono stati costruiti ben 30 hotel che proseguono nel divieto della plastica, aiutati da molte organizzazioni come la Dzumsa che è una forma di autogoverno tipica della zona, il WWF ed il Lachen Tourism Development Committee (LTDC).

Il Capo villaggio della Dzumsa Gyatso Lachenpa ha detto all’Indian Express il Pipon:

“L’ammontare di rifiuti di Lachen, principalmente dovuto al gran numero di turisti, rischia di trasformare la città in una discarica. Non abbiamo un sistema di riciclo. Nel 2011, mentre la plastica continuava a inondare Lachen abbiamo preso la decisione di vietare le bottiglie d’acqua. Nel 2018 abbiamo introdotto un divieto sulle buste. Anche le città di Lachung e Chungthang hanno seguito l’esempio di Lachen”.

La soluzione è stata introdurre l’uso di bottiglie di bambù, che sono eco compatibili e sostenibili, che verranno a breve distribuite ai turisti. Potranno raccogliere l’acqua dal rubinetto, che proviene dai fiumi incontaminati. L’acqua è ottima ed è stata certificata e testata in laboratorio. I veicoli turistici in ingresso verranno monitorati e controllati in maniera causale, per poter controllare che non vengano introdotte bottigliette in plastica. Questa scelta è un forte segnale, soprattutto in uno Paese che vive una pesante problema con l’inquinamento.