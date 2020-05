Boschi d’Italia, quali sono i più belli da visitare con i bambini

I boschi d’Italia son un patrimonio molto importante da visitare anche coi bambini. Luoghi incantati dove possiamo attendere la comparsa di qualche creatura fantastica.

I boschi incantati d’Italia sono un patrimonio d’eccellenza. Sono luoghi adattai alla famiglia da visitare soprattutto coi più piccoli, dove si potranno incontrare creature magiche come gnomi o folletti, tengono compagnia a chi visita il bosco. Molte sono le iniziative, ma tra i primi è stato il Giocabosco di Gavardo, in provincia di Brescia. Moltissime sono le iniziative in tutto il paese. Vediamo quali sono i più belli.

I più bei boschi incantati d’Italia

Lombardia – Giocabosco di Gavardo

Il Giocabosco di Gavardo come abbiamo detto tra i primi del suo genere. Qui possiamo trovare un’intera famiglia di gnomi, noti per essere molto abili nel costruire case sotto le radici degli alberi. Inoltre rispettano e si prendono cura degli animali e conoscono molto bene le proprietà terapeutiche delle erbe. Ad accompagnare nella visita lungo il percorso ci sono le fate, che insegnano alle famiglie ed ai bambini a conoscere la natura e i suoi prodotti.

Lo scopo di Giocabosco è aiutare nell’educazione ambientale attraverso passeggiate, attività e giornate animate. Le attività continuano, ovviamente rispettando le normative per il contenimento del covid 19.

Veneto – Bosco delle Fate a Montegrotto Terme

In provincia di Padova trovate un luogo magico dove portare i bambini. Potete trovare tante creature magiche come fate e folletti. Il Bosco delle Fate si trova in un parco ricco di alberi che copre un’area di ben 6.000 metri quadri.

Si fanno conoscere le tradizioni popolari, si usa molto la fantasia accompagnati dalle curiose falene. La domenica in genere si organizzano laboratori artistici, visite guidate da un folletto. Anche ora il parco è aperto, seguendo le direttive per la protezione da covid.

Lazio – Bosco monumentale del Sasseto di Torre Alfina

In provincia di Viterbo nel comune di Acquapendente, troviamo il bosco del Sassetto di Torre Alfina. Esso è noto anche coi nomi di “bosco delle fate” o “bosco incantato”. La natura è ancora incontaminata e ricca di innumerevoli sentieri. Il tutto venne costruito dal Conte Edoardo Cahen, nella seconda metà dell’800. Ora che ha riaperto potrete godere dello spettacolo “Il bosco incantato!“.

Emilia Romagna – Bosco incantato di Gnomo Mentino a Bagno di Romagna

Nel Parco dell’Armina troviamo un bosco incantato dedicato agli gnomi. Troviamo querce, carpini e aceri nel Centro Turistico Valbonella c’è Gnomo Mentino, che ama raccontare storie del bosco e di amicizia a tutti i bambini. Potrete muovervi tra creature magiche, animali, casette di legno, sculture e illustrazioni.

Lombardia – Bosco incantato di Zavattarello

In Lombardia troviamo moltissimi boschi incantati. Uno dei più affascianti e suggestivi è quello che circonda il castello di Zavattarello. La natura è incontaminata, ricca di sentieri ed il percorso è abitato da moltissime creature curiose e magiche. Potrete trovare gli schivi elfi silvani, Pinocchio dai cappelli colorati, gli alberi parlanti, il villaggio dei Puffi e Biancaneve. Un luogo dove i più piccoli potranno avere molti e curiosi incontri che difficilmente scorderanno.

Umbria – Bosco parlante di Città della Domenica

Umbria è una regione ricca di patrimonio boschivo in genere. Nel parco divertimenti Città della Domenica a Perugia, possiamo trovare un’interessante attrazione. Stiamo parlando del Bosco parlante, che è stato pesato per il divertimento di grandi e piccini. Qui le famiglie potranno vivere un’esperienza molto ricca, fantastica e a stretto contatto natura.

Il percorso è relativamente breve, ma nei suoi 300 metri, potremo passeggiare per un bosco naturale, che è stato ideato dall’artista Kiril Cholakov. Il suo scopo è ovviamente sensibilizzare i più piccoli a trattare il bosco come un complesso sistema vivente.