Si aggravano le condizioni di Boris Johnson che si trova ora ospedalizzato con ossigeno da dove ha rassicurato gli inglesi circa le sue condizioni di salute.

Boris Johnson è stato ricoverato ieri sera su consiglio del suo medico.

Il premier inglese ricoverato

Il coronavirus ha colpito anche Boris Johnson lasciando gli inglesi con il fiato sospeso. Ieri sera il premier è stato ricoverato su consiglio del suo medico. La causa sarebbero state le difficoltà respiratorie di Johnson. In ospedale sta ricevendo il trattamento che gli facilita di respirare ovvero con ossigeno. Il premier ha comunicato di aver mantenuto una febbre alta per oltre dieci giorni. Su di lui i medici hanno deciso di testare se è in corso una polmonite. E’ di poco fa la notizia che il premier sarebbe stato portato in terapia intensiva per il repentino peggioramento delle sue condizioni.

La sua compagna in isolamento

Carrie Symonds è la compagna del premier e si trova in stato interessante. Stando a quanto scritto dal Daily News la donna si sarebbe messa in isolamento volontario. Il premier prima di isolarsi aveva manifestato forti attacchi di tosse. E, anche quando ha deciso di farlo, ha comunque sostenuto ritmi di lavoro troppo duri per la sua condizione di salute.

Il comitato di emergenza è attualmente guidato da Dominic Raab che ha affermato che il premier ha lavorato duramente e spera che possa rimettersi presto.

Intanto Johnson ha rassicurato gli inglesi dal letto di ospedale al St. Thomas Hospital sul suo profilo Twitter:

“Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro”.

Egli ha invitato gli inglesi a restare a casa elogiando d’altro canto anche tutto il personale sanitario.