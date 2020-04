Boris Johnson in terapia intesiva per il coronavirus: chi è il sostituto Dominic Raab?

Boris Johnson in terapia intesiva per il coronavirus: chi è il sostituto...

La Gran Bretagna ha paura per il premier Boris Johnson intubato e in terapia intensiva. Ma chi è il sostituto Dominic Raab?

Le condizioni di Boris Johnson si aggravano tanto da essere stato ricoverato in terapia intensiva. Entra in scena il sostituto Premier Dominc Raab: ecco chi è.

Chi è Dominic Raab?

Il Ministro degli Affari Esteri britannico avrà il compito di di sostituire il premier sino a quando non sarà nuovamente in grado di lavorare.

Dominic Raab nasce nel 1974 ed è oggi il Segretario di Stato e Segretario per gli Affari Esteri da luglio del 2019. Un personaggio chiave che ha accompagnato il premier verso l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea ed è membro del Partito Conservatore.

Padre ebreo e madre brasiliana, consegue la sua Laurea alla Aldy Margaret Hall di Oxfrod e un master a Cambridge. La sua carriera inizia poi a Londra nel 2006 come avvocato per poi affacciarsi al mondo politico, come capo dello staff del Governo Ombra. La sua carriera va avanti da membro del Parlamento inglese dal 2010 sino alla guida del Paese come Sottosegretario di Stato per uscire appunto dalla Unione Europea.

Le condizioni di salute del Premier

Preoccupano ancora le condizioni di salute del Premier dopo che è stato ricoverato in ospedale e posto in terapia intensiva. Positivo al coronavirus, anche la compagna – incinta – è ora in isolamento in una casa di campagna.

Il leader aveva sminuito sin da subito la gravità di questo virus letale, non applicando le restrizioni doverose per il contrasto della pandemia.

Da Downing Street la nota di conferma:

“le condizioni del primo ministro sono peggiorate ed è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale di Londra”

È stato proprio il Premier ha chiedere al Ministro Raab a sostituirlo sino a data da destinarsi, sicuro che con lui il Paese sarà in ottime mani.