Boomdabash, come si chiamano e chi sono i componenti del gruppo

Chi sono i Boomdabash, la band italiana sul genere reggae che ha raggiunto grande successo grazie a Sanremo e alle hit con Alessandra Amoroso

Scopriamo insieme tutti i segreti di Boomdabash, dagli inizi della carriera fino ad arrivare al completo successo, ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo e con le collaborazioni con artisti del calibro di Alessandra Amoroso!

Chi sono i Boomdabash

Gli esordi

Si tratta di un gruppo musicale reggae italiano nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, nel 2002. Il gruppo in questione è costituito dal deejay Blazon, dai due cantanti Biggie Bash e Payà e da Mr. Ketra, i loro beatmaker,.

Il primo album del gruppo viene pubblicato nel 2008, dopo la collaborazione con il fu membro dei Sud Sound System, Tremble. Il titolo è “Uno”.

Nel 2011 pubblicano il loro secondo disco, Mad(e) in Italy. Grazie all’estratto Murder, riescono a vincere l’MTV New Generation Constest. Nel 2013 pubblicano il loro terzo album, Superhero, che comprende 13 brani, alcuni dei quali in collaborazione con Clementino, i Sud Sound System, Bobby Chin e Dj Double S.

Il successo

Nel 2014 la band pubblica il singolo L’importante e collabora con il rapper Fedez al brano M.I.A., che viene inserito nell’album Pop-Hoolista. Nel 2015 pubblicano il quarto album in studio, dal titolo “Radio Revolution”. L’anno successivo esce il singolo “Portami con te”.

Nel 2018 i Boomdabash pubblicano i singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e Non ti dico no con Loredana Bertè. Il vero e proprio successo arriva però nel 2019, quando il gruppo musicale partecipa al 69º Festival di Sanremo.

La band gareggia con il brano intitolato “Per un milione” e si classifica all’11º posto. Nello stesso anno, pubblicano la hit dell’estate “Mambo salentino”, in collaborazione con l’artista pugliese Alessandra Amoroso. La band e la cantante tornano a lavorare insieme nel 2020, quando presentano il singolo dal titolo “Karaoke”.