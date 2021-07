Bonus tende e schermature solari: cos’è e come si ottiene

Arriva un’altra agevolazione per i cittadini italiani, che quest’anno possono beneficiare di vari bonus a sostegno delle loro spese.

In questo 2021 i cittadini del nostro Paese possono trarre vantaggi enormi da numerosi bonus che lo Stato ha pensato appositamente per loro.

Uno di questi è il bonus tende e schermature solari, del quale vi sveliamo in cosa consiste e in che modo richiederlo.

Cos’è il bonus tende e schermature solari

All’interno del cosiddetto Ecobonus è stata inserita un’agevolazione fiscale a sostegno dei cittadini che vogliono acquistare tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.

E’ necessario che l’acquisto e l’installazione delle tende e delle schermature solari rispetti alcune regole. Ad esempio, sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD, mentre invece sono esclusi quelli NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

Per quanto riguarda, invece, le “chiusure oscuranti” come persiane, avvolgibili e tapparelle, sono ammessi tutti gli orientamenti.

La misura prevede che, su una spesa ammissibile di massimo 60mila euro, si possa ottenere fino al 50% di sconto, cioè ben 30mila euro.

Bonus tende e schermature solari: come ottenerlo

Ad accedere a questo bonus possono essere tutti i contribuenti che vogliono effettuare le spese per la riqualificazione energetica e che sono in possesso di diritto sull’immobile al quale vogliono apportare le modifiche.

Per ottenere il bonus tende e schermature solari, che si può richiedere entro il 31 dicembre 2021, non serve presentare un modello Isee per avere diritto a questa agevolazione.

Per quanto riguarda il discorso fiscale, è possibile ottenere l’agevolazione in questione con varie opzioni: o la detrazione IRPEF in 10 anni a rate oppure uno sconto diretto in fattura con cessione del credito d’imposta.

Non vi resta che continuare a seguirci per rimanere aggiornati su questo bonus e su molti altri benefici che il nostro Stato ha messo a disposizione dei cittadini italiani.