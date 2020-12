Scopri tutti i requisiti da rispettare per poter beneficiare del Bonus Spesa Covid da 500€ e come fare la richiesta.

Il Decreto Ristori Ter ha istituito un fondo cospicuo per aiutare le famiglie e fornire una manovra assistenziale adeguata: 400 milioni di euro. Le famiglie potranno beneficiare del bonus spesa Covid da massimo 500€.

Scopriamo quali sono i requisiti da rispettare e come fare richiesta.

Bonus Spesa Covid da 500 euro

Le famiglie che rispetteranno i requisiti prefissati dal governo potranno godere del buono spesa covid il cui valore arriva fino a 500 euro.

Questo bonus è stato concepito per fornire un aiuto economico a tutte le famiglie, riversate in difficoltà economica a causa della pandemia, che fino ad ora non hanno goduto di nessun altro beneficio come sostegno al reddito.

Il governo ha quindi ideato il bonus Spesa covid-19 per aiutare le famiglie economicamente in crisi che non hanno ancora beneficiato di altri aiuti economici.

Il valore minimo del bonus è 300€ mentre il tetto massimo è 500 euro, può essere sfruttato solo ed esclusivamente per acquistare beni di prima necessità appartenenti ai generi alimentari o farmaceutici. Non tutti gli esercizi commerciali hanno aderito all’iniziativa e quindi le famiglie potranno pagare con il bonus solo nei negozi che lo hanno fatto.

I fondi per sostenere questo aiuto assistenziali saranno stanziati dal governo direttamente ai Comuni che decideranno quali requisiti e criteri adottare per decidere chi potrà beneficiarne. Per quanto riguarda la distribuzione e l’erogazione del bonus ancora è da stabilire se sarà erogato direttamente alle famiglie oppure la spesa stessa potrà essere consegnata a domicilio.

Requisiti, importo e come fare richiesta

I requisiti necessari per giovare del bonus saranno presto chiariti da ogni Comune.

L’importo del nuovo Bonus spesa covid è variabile e dipende da quanti componenti ci sono nel nucleo familiare. Un altro requisito che stabilisce la variazione del valore è il grado di disponibilità economica che possiede la famiglia (ISEE, Patrimonio,..).

Le famiglie composte da uno o due componenti potranno godere di un bonus da 300 euro. Le famiglie composte da tre o quattro invece di un bonus da 400 euro e infine le famiglie composte da 5 o più membri potranno beneficiare di un bonus del valore di 500 euro.

I primi a godere del bonus saranno i nuclei familiari che non hanno ancora beneficiato di nessun altro aiuto assistenziale da quando è iniziata la pandemia.

La domanda per richiedere il bonus deve essere presentata con richiesta cartacea oppure online.

