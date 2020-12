Bonus Smartphone, solo per una persona su dieci: come si ottiene e dettagli

Bonus Smartphone, solo per una persona su dieci: come si ottiene e...

Una ricca novità in Manovra è il bonus smartphone, ma non è per tutti quanti: come si ottiene?

Le modifiche sulla Legge di Bilancio sono molte e tra queste c’è anche il Bonus Smartphone che però non sarà per tutti quanti. Che cosa significa?

Per chi è il bonus cellulare?

Nella nuova Legge di Bilancio ci sono delle variazioni e aggiunte all’interno del pacchetto di emendamenti. L’incentivo per il nuovo cellulare da la possibilità di averne uno nuovo in comodato d’uso e con giga in abbonamento per un anno.

Il Messaggero mette nero su bianco il fatto che però questa nuova possibilità sia riservata ad una persona su dieci. Infatti sono stati stanziati per questo progetto 20 milioni di Euro.

L’obiettivo primario del Governo è quello di andare in contrasto con il digital divide che è stato messo in evidenza corposa durante la pandemia, per questo si deve arrivare a ridurre in qualche modo il Gap Digitale. Per chi riuscirà ad ottenerlo, ci sarà quindi a disposizione uno smartphone con il proprio abbonamento ad internet.

Molte famiglie, come evidenzia il quotidiano, resteranno però senza: lo stesso viene somato al bonus pc e tablet già attivo – con un valore di Euro 500 – per tutti i nuclei che possiedono un Isee dal tetto massimo di 20mila euro.

Come richiedere l’incentivo

Secondo quanto emerso, le famiglie che possono accedere a questo nuovo bonus devono avere un Isee che non supera il tetto dei 20mila euro all’anno. Una sola persona del nucleo familiare potrà ricevere lo smartphone e l’abbonamento a internet che non dovrà avere al momento della richiesta alcun contratto con operatori telefonici (sia per linea fissa e sia per mobile).

All’interno dello smartphone, l’utente troverà l’applicazione iO già installata e l’iscrizione gratuita a due organi di informazione italiana. Per accedere a questo bonus è necessario aderire allo Spid.