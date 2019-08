Bonus ristrutturazione casa, sconto per chi decide di fare subito i lavori: che cosa è?

Un bonus per la ristrutturazione della casa per le persone che decidono di affrontare subito i lavori. Ma che cos’è e come funziona?

Una bella sorpresa il bonus ristrutturazione della casa, che da un aiuto a tutti quelli che desiderano fare dei lavori. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Che cos’è il bonus ristrutturazione

C’è una novità molto gradita che è uno sconto immediato per chi decide di mandare avanti degli interventi di riqualificazione per l’energia elettrica, oppure delle migliorie – e non solo – in tema di riduzione del rischio durante i terremoti.

La possibilità è quindi quella di usufruire di un contributo che si pone al pari, determinato da uno sconto che viene anticipato dal fornitore”. In poche parole ci sono delle detrazioni che arrivano sino al 50% che possono arrivare sino al 65% e in alcuni casi all’85%: questo è necessario per non attendere anni nella restituzione ma pagare immediatamente meno e ottenere delle agevolazioni molto utili.

Lo sconto viene quindi applicato e reso noto sulla fattura del fornitore, con somma pari a quella che andrà detratta.

Come fare per ottenere lo sconto

Chi è interessato ad accedere a tale opportunità dovrà pagare seguendo tutte le regole che sono state stabilite dall’Agenzia delle Entrate a fine luglio.

La tipologia di pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario, con causale descritta accuratamente indicando partita iIVA o codice fiscale del beneficiario. Il fornitore stesso recupererà l’importo a partire dal mese successivo con cinque quote annuali di pari importo.

Per avere lo sconto ci si deve mettere d’accordo con il fornitore e non deve essere pensata come una operazione obbligatoria o automatica: infatti molte aziende fornitrici potrebbero rifiutare.