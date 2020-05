Bonus Prima Casa 2020: cos’è, come funziona e novità fiscali

Bonus Prima Casa 2020: misure e benefici fiscali previsti dalla normativa

La Legge di Bilancio n.160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 30/12/2019 ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano il pacchetto “bonus casa” anche per il 2020.

Sarà possibile anche per il prossimo anno, accedere agli incentivi Ecobonus o Superbonus al 110% come alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini ed a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Tra le novità del pacchetto “Bonus Casa 2020” figura il Bonus Facciate, che con l’art. 70 la Legge di Bilancio ha modificato le modalità dello “sconto in fattura”, già introdotto durante lo scorso anno.

Bonus Casa 2020: quali sono i benefici fiscali previsti dalla normativa?

Rientrano nel pacchetto “Bonus Casa 2020” i seguenti interventi e benefici fiscali: