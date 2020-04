INPS, pagamento Bonus 600 euro: quando sarà accreditato?

Bonus Partite IVA: Tridico annuncia il pagamento dei 600 euro

Entro il 15 aprile saranno accreditati i 600 euro a coloro che hanno presentato la domanda per richiedere il Bonus Partite IVA.

È quanto ha annunciato il Presidente dell’INPS Tridico durante la trasmissione Sono le Venti, il programma di Peter Gomez sul Nove, il 2 aprile.

Nonostante gli accrediti fossero previsti per la prima settimana del mese di aprile ed il caos del primo di aprile sul sito INPS, il pagamento dei 600 euro per le Partite IVA e per i Lavoratori Autonomi slitterà di qualche giorno.

Bonus 600 euro Partite IVA: in arrivo l’accredito entro il 15 aprile ’20

Dopo il caos del primo aprile, il Presidente dell’INPS Tridico ha annunciato la prima data in cui avverrà l’accredito del bonus da 600 euro per le Partite IVA e per i lavoratori autonomi.

Le prime indennità da 600 euro verranno erogate entro il 15 aprile per chi è riuscito a presentare la domanda nonostante il sistema INPS sia andato in tilt.

Per chi desidera presentare la domanda INPS è stato disposto l’accesso:

dalle 8.00 alle 16.00 per i Patronati e per gli Intermediari abilitati,

dalle 16.00 alle 8.00 per i cittadini.

INPS, Bonus Coronavirus: i numeri delle richieste

È lo stesso Presidente dell’INPS Tridico a enucleare il numero delle richieste giunte all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale:

181.000 congedi parentali;

1,7 milioni di indennità 600 euro;

1,6 milioni per la cassa integrazione;

000 Bonus baby sitter.

Bonus 600 euro Partite IVA e Lavoratori Autonomi: c’è ancora tempo?

C’è ancora tempo per presentare la domanda all’INPS per richiedere il Bonus 600 euro? Ebbene sì, non c’è un limite di tempo.

Pertanto, chi non fosse riuscito a presentare la domanda, può tranquillamente tentare nuovamente (salvo malfunzionamenti del sito INPS).

Il Ministero ha riferito che le risorse saranno a disposizione per tutti.

Per visionare lo stato della domanda INPS il sistema rilascia una ricevuta dell’avvenuta consegna da scaricare dal sito in formato PDF.