Un valido aiuto economico a supporto delle famiglie italiane è il Bonus occhiali da vista e lenti a contatto 2020.

L’emendamento 23.021 è destinato ai nuclei familiari con ISEE non eccedente ai 15.000 euro annui.

Chi rispetta questi requisiti ha la possibilità di beneficiare del Bonus occhiali da vista e lenti a contatto 2020.

Si tratta di un contributo una tantum pari a 50€ sotto forma di voucher.

La finalità è quella di

“tutelare la salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui”.