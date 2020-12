Bonus Mobili, conferma in Legge di Bilancio: che cos’è e come si ottiene?

Bonus Mobili, conferma in Legge di Bilancio: che cos’è e come si...

Il bonus mobili è stato confermato all’interno della Legge di Bilancio con un nuovo importo. Ma come si ottiene?

Ecco un bonus mobili completamente rinnovato in alcune parti. Ma vediamo come ottenerlo.

Che cos’è il bonus mobili?

È stato confermato per il 2021 con un importo totale che arriva sino a 16mila euro in totale. Una proroga approvata dalla Camera in merito alla Legge di Bilancio e consiste nel poter ottenere una detrazione Irpef per mobili oppure grandi elettrodomestici che siano destinati ad un immobile che è oggetto di ristrutturazione.

Questa detrazione viene calcolata sull’importo massimo di 10mila euro nel 2020 ma di 16mila euro nel 2021. Non solo, perché l’importo comprende le possibili spesie di montaggio e trasporto.

Ci sarà quindi un rimborso pari al 50% della spesa che avverrà con una detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Come ottenerlo e requisiti

Per accedere a questo bonus gli acquisti devono essere fatti con bonifico oppure carta, escludendo pagamento in contanti e assegni. L’attestazione del pagamento dovrà essere conservata insieme alle fatture di acquisto.

Tutti gli elettrodomestici nuovi e mobili saranno compresi per gli utenti che hanno realizzato degli interventi di ristrutturazione all’interno della propria abitazione, tanto che l’acquisto dovrà essere successivo alla data di inizio lavori di ristrutturazione.

Una attenzione particolare agli elettrodomestici che rientrano all’interno del bonus, che sono grandi e con classe energetica che non dovrà essere inferiore a A+ – per forni e lavatrici potraà essere A o superiore. Rietrano all’interno del bonus congelatori – frigoriferi – lavatrici – lavastoviglie – forni a microonde.

I mobili in merito al bonus sono letti, materassi, illuminazione, armadi, tavoli, cassetiere , comodini, poltrone e divani con esclusione di complementi d’arredo, porte e pavimenti.

Per tutti i dettagli in merito al bonus andare sul sito ufficiale del Governo, così da valutare se si abbiano o meno i requisiti richiesti e se quanto acquistato sia idoneo per la richiesta.