Bonus Mobili 2020, che cos’è e come funziona? Tutte le informazioni

Prorogato Bonus Mobili 2020: cosa cambia dal 2020?

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato la possibilità di fruire la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile sottoposto a lavori di ristrutturazione edilizia.

Il Bonus Mobili 2020 si può ottenere indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico).

Bonus Mobili 2020: quando spetta?

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è indispensabile sottoporre l’immobile ad una ristrutturazione edilizia.

La detrazione fiscale spetta anche quando si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia sulle parti condominiali.

Pertanto, anche i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti condominiali.

Bonus Mobili 2020: quali sono gli interventi edilizi necessari?

Per beneficiare della detrazione fiscale sono necessari i seguenti interventi edilizi:

manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria su parti comuni di edifici residenziali

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti

restauro, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo riguardanti interi fabbricati,

per ricostruire o rimettere a nuovo un immobile danneggiato a causa di calamità.

Per quali acquisti spetta?

Il Bonus Mobili 2020 spetta per l’acquisto di:

mobili nuovi (letti, armadi, divani, poltrone, credenze, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, materassi, comodini, etc.),

(letti, armadi, divani, poltrone, credenze, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, materassi, comodini, etc.), elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per i grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, etc.).

Anche le spese di montaggio e di trasporto rientrano tra le spese da portare in detrazione.

Importo detraibile

La detrazione spettante è del 50% e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione fiscale deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.