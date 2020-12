Bonus luce e gas, nel 2021 diventa automatico: scopri da quando

Un importante novità per il nuovo anno: nel 2021 il Bonus luce e gas diventerà finalmente in automatico. Scopri da quando e come.

Con il nuovo anno arriva una grande novità: il Bonus luce e gas scatterà in automatico, sarà inserito in bolletta senza che i consumatori facciano la richiesta.

Scopri da quando e in che modo: ecco tutti i dettagli da sapere.

Bonus luce e gas in automatico nel 2021

Nel 2021 tutti coloro che sono in difficoltà finalmente potranno godere di un aiuto automatico: il bonus luce e gas sarà direttamente integrato in bolletta. Non sarà più necessario dover presentare la domanda per poter usufruire della scontistica prevista.

Questa disposizione non è stata decisa ora, era già presente nel testo della Legge Bilancio 2020. Il Bonus energia, per luce e gas, scatta in automatico in base al proprio ISEE. Non sarà più necessario presentare le dichiarazioni ISEE al fornitore di gas e luce per ottenere il bonus, sarà tutto automatizzato. Proprio la società erogatrice di energia sarà responsabile di rilevare tutte le informazioni utili e necessarie per poter attivare il bonus.

L’automatismo avverrà quindi tra società erogatrice e Inps senza passare per il consumatore. I consumatori non dovranno fare assolutamente nulla se non controllare che il bonus e quindi lo sconto sia regolarmente applicato in bolletta.

Bonus energia in bolletta, ma da quando?

Finalmente con l’anno nuovo 2,4 milioni di famiglie che possiedono un ISEE adeguato potranno godere del Bonus gas e luce senza sforzi e richieste, sarà tutto automatico. Il bonus ha tetto massimo di 300€ annui.

Un enorme semplificazione burocratica che permette al consumatore di non doversi più preoccupare di nulla e di beneficiare del bonus in automatico poiché sarà inserito in bolletta. L’introduzione da parte del governo di tale automatismo è una modernizzazione di non poco conto che migliora la qualità del servizio erogato.

Il Bonus gas e luce sarà automaticamente riversato in bolletta dal 1 gennaio 2021, il nuovo anno inizierà già con un lato positivo in più.