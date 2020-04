Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi da 800 euro: come presentare la domanda per aprile?

Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi da 800 euro: come presentare la...

Bonus Lavoratori Autonomi e Partite IVA da 600 a 800 euro, a chi spetta?

L’Esecutivo è al lavoro per emanare entro la fine di questo mese il Decreto Aprile, che prevede una serie di aiuti e agevolazioni economiche nei confronti delle famiglie e imprese costrette a fare fronte all’emergenza coronavirus.

Tra le categorie di lavoratori più colpite dall’emergenza Coronavirus ci sono sicuramente le Partite IVA, i Lavoratori Autonomi e i Liberi professionisti.

A questa platea di lavoratori il Governo Conte sta cercando di andare incontro e di incrementare l’importo del Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi da 600 ad 800 euro.

Ma quali saranno i requisiti e i limiti reddituali necessari per accedere a questa misura di sostegno economico?

Per rendere più sostenibile la misura il Governo Conte starebbe revisionando i requisiti di riconoscimento, limitando la platea dei beneficiari del Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi.

Crisi Coronavirus, Proroga Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi per i mesi di maggio e giugno

In attesa che oggi 20 aprile siano completati gli accrediti per chi ha presentato la domanda Bonus 600 euro all’INPS, la prossima grande sfida è quella di prorogare e incrementare l’importo del Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi.

Nel Decreto di Aprile il Governo Conte starebbe studiando la possibilità di incrementare l’importo del Bonus Partite IVA e Lavoratori da 600 euro a 800 euro.

Nonostante il caos del primo aprile nella trasmissione delle domande all’INPS, la procedura per presentare la domanda INPS per richiedere il Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi 800 euro dovrebbe essere più snella e veloce.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante la puntata di Porta a Porta del 14 aprile, l’erogazione del Bonus Lavoratori autonomi 800 euro avverrà entro la fine del mese.

Per chi ha già fatto domanda per il bonus partite IVA 600 euro riceverà gli 800 euro in modo automatico.

Molto probabilmente chi ha già fatto richiesta all’INPS per il Bonus Partite IVA e Lavoratori Autonomi 600 euro dovrebbe esonerato dal presentare una nuova domanda per ricevere il Bonus 800 euro.