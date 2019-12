Bonus latte artificiale in arrivo dal 2020: novità in Manovra

Manovra 2020: in arrivo il Bonus Latte Artificiale e Pannolini 2020

Bonus Latte Artificiale e Pannolini nella Legge di Bilancio 2020: un emendamento proposto dal M5S prevede un bonus di 400 euro per l’acquisto di latte artificiale.

Anche se il latte materno è sempre meglio al latte artificiale, non tutte le mamme hanno la possibilità di farlo.

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento alla manovra per inserire un bonus latte e pannolini 2020.

L’incentivo spetterebbe a tutte le donne che non possono allattare al seno e devono comprare il latte artificiale.

L’obiettivo della proposta è quello di raddoppiare la durata del periodo di riposo della mamma durante i primi 6 mesi di vita del bambino.

Scopriamo quali sono le novità previste per il Bonus Latte Artificiale e Pannolini 2020.

Novità nella Legge di Bilancio

Tra i bonus famiglia 2020 verranno inserite tra le agevolazioni alle famiglie un bonus latte artificiale da 400 euro annui.

L’obiettivo è quello di sostenere economicamente le mamme, che per patologie come agalattia o ipogalattia, non possono allattare al seno.

Si lavora per prevedere l’acquisto gratuito o la detraibilità al 100%.

“Bisogna trovare una soluzione affinché il latte artificiale venga garantito a chi non può permetterselo. In generale, è importante non lasciare indietro nessuno”

ha sottolineato il Viceministro alla Salute Sileri.

Manovra 2020: permessi allattamento raddoppiati

Il disegno di legge prevede il raddoppio dei permessi di allattamento nei primi 6 mesi di vita del bimbo.

Le ore di permesso per allattamento a disposizione diventerebbero quattro ore in una giornata lavorativa di 6 ore, e due ore se l’orario lavorativo è inferiore alle sei ore.

Detrazione Pannolini e Latte Artificiale 2020

La Manovra 2020 dovrebbe prevedere un nuovo sconto fiscale IRPEF pari al 19% con un limite massimo di spesa a 1.800 euro annui per ciascun minore fiscalmente a carico per chi acquista pannolini e latte artificiale.