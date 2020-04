INPS, Bonus Coronavirus: accesso per i cittadini dalle 16 a mezzanotte

Bonus INPS 600 euro: accesso per i cittadini dalle 16 alle 24

Dopo il caos di ieri per accedere all’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo ordine per consentire agli utenti di accedere al sistema e di presentare la domanda per richiedere il Bonus da 600 euro.

Oggi 2 aprile dalle 8 alle 16 possono collegarsi solamente i Patronati e le domande presentate sono arrivate a quota un milione e mezzo.

“La situazione odierna non si può neanche lontanamente mettere in confronto con ieri, quando la piattaforma era di fatto inaccessibile. Oggi stiamo riuscendo a fare gli invii, anche se certo il portale INPS non è veloce come in una situazione normale”,

sottolinea Anna Bilato, coordinatrice dei Patronati Inca-Cgil in Veneto.

Durante la mattina, l’accesso è stato consentito anche ai Consulenti del Lavoro che hanno presentato le domande di cassa integrazione da parte delle aziende.

I cittadini interessati alla presentazione della domanda per richiedere i Bonus Coronavirus dovranno attendere le ore 16.

Dalle 16 a mezzanotte i cittadini potranno presentare la domanda.

INPS, Bonus 600 euro: come richiederlo, nonostante gli errori del sito

Il Bonus 600 euro INPS è un’indennità di natura economica approntata dall’Esecutivo con il Decreto Cura Italia per sostenere economicamente i lavoratori autonomi, la cui attività ha risentito dello stop e delle norme restrittive previste per contenere l’epidemia di coronavirus.

Il Bonus 600 euro per Lavoratori Autonomi e Partite IVA deve essere richiesto presentando la domanda all’INPS e alle casse previdenziali private professionali dal primo aprile 2020.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha sottolineato che è possibile richiedere il bonus 600 euro INPS anche attraverso un PIN semplificato.

INPS, Bonus Autonomi e Liberi Professionisti: a quanto ammonta?

La misura del Bonus INPS è di 600 euro ed è stata introdotta con il Decreto Cura Italia, ovvero il DL 17 marzo 2020 n. 18.

Bonus INPS 600 euro: requisiti necessari

Il Bonus INPS 600 euro è una misura di sostegno di natura economica erogata: