Tra le misure economiche a sostegno della famiglia che saranno discusse a breve una di quelle che più sta riscuotendo il favore dei potenziali beneficiari è il bonus figli fino a 21 anni di 240 euro.

Il sussidio economico potrebbe essere più consistente per chi ha figli disabili (50% in più senza limiti di età) o per le famiglie numerose (dal terzo figlio in poi).

Il Bonus Figli fino a 21 anni dovrebbe essere operativo per il 2021: si avrà diritto all’assegno anche prima della nascita, già a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per quanto concerne le modalità di erogazione del Bonus Figli esse prevedono una compensazione sulle tasse o uno sconto diretto sulla spesa per i figli.

Bonus Figli fino a 21 anni: quante risorse saranno stanziate?

L’anno 2021 potrebbe essere l’anno di svolta e porterà all’introduzione del Bonus Figli fino a 21 anni.

Uno dei nodi da sciogliere è la copertura: la stima è di 10 miliardi che non sono pochi.

Tra le ipotesi c’è quella di recuperare i fondi riducendo gli assegni familiari e le detrazioni per familiari a carico che valgono 6 e 12 miliardi di euro.

Bonus Figli fino a 21 anni: a quanto ammonta e quali sono i requisiti necessari?

L’importo del Bonus Figli fino a 21 anni dovrebbe essere tra i 200 ed i 250 euro mensili.

Se in un nucleo familiare ci sono figli maggiorenni, ci sarà accreditato l’importo direttamente al figlio.

L’assegno verrà erogato solo a determinate condizioni:

il ragazzo deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;

essere un cittadino dell’Unione europea oppure essere titolare del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente,

deve svolgere il servizio civile universale,

deve frequentare un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea,

deve svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale.

