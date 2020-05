Emergenza Covid-19: in arrivo Bonus Figli 14 anni, requisiti e chi può richiederlo

In piena crisi economica cagionata dalla pandemia Covid-19 le famiglie italiane possono richiedere il Bonus Figli 14 anni.

Il bonus figli fino a 14 anni è un’estensione del bonus bebè e permette di dare un supporto e sostegno economico alle famiglie con prole.

Per ottenerlo è necessario presentare apposita domanda all’INPS con il modulo pubblicato nel Decreto Maggio 2020.

“Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Un figlio non è una tantum”,