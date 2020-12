Il Bonus famiglia 2021 racchiuderà diversi aiuti assistenziali fornendo un buon sostegno al reddito familiare: ecco quali bonus include.

Nel 2021 ci sarà il Bonus Famiglia per dare un cospicuo sostegno al reddito delle famiglie: un nuovo strumento sarà proprio l’Assegno Unico familiare ma non solo.

Scopri quali bonus saranno inclusi nel Bonus Famiglia 2021.

Bonus famiglia 2021 sarà formato da più bonus

Proprio dall’estate 2021, specificatamente dal mese di luglio, il bonus famiglia entrerà in vigore e diventerà il sostitutivo delle attuali agevolazioni assistenziali per le famiglie.

Il Bonus famiglia raggrupperà molti bonus ma alcuni rimarranno in vigore per tutto il prossimo anno. Altri bonus invece cesseranno di essere attivi appena sarà in vigore l’Assegno unico familiare.

L’assegno di natalità, meglio conosciuto come Bonus Bebè, è stato riconfermato per il 2021 con tutte le specifiche riguardanti la fascia ISEE e il rispettivo compenso spettante.

Il governo ha prorogato il Bonus Mamme Domani solo fino all’introduzione dell’assegno unico familiare che, da quando sarà in vigore, lo sostituirà totalmente. Si tratta dell’assegno di 800€ per la nascita che il governo riconosce alle future mamme una tantum. La legge lo riconosce alla futura mamma già dall’ottavo mese di gravidanza a prescindere dal proprio ISEE. La proroga è stata decisa fino al 30/06/2020.

Ulteriori dettagli da sapere

La legge bilancio ha anche approvato la proroga del Bonus Asilo Nido per tutto l’anno 2021, le famiglie con figli che frequentano il nido potranno giovarne come quest’anno. In base all’ISEE presentato le famiglie potranno avere un bonus del massimo valore di 3.000€.

Le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000€ riceveranno 3.000€ di bonus, quelle con un ISEE compreso tra 25.000€ e 40.000€ riceveranno 2.500€ mentre i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000€ potranno beneficiare di 1.500€.

Dal primo luglio 2021 sarà in vigore l‘Assegno Unico familiare, un nuovo strumento di agevolazione assistenziale per le famiglie con figli. Potrà aiutare le famiglie a pagare la retta dell’asilo, privato o pubblico, oppure a sostenere i costi ingenti di cure necessarie a bambini malati gravi.

