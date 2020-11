Bonus a dicembre per tutti 300€ ma solo con l’App. Ecco come averli

Bonus a dicembre per tutti 300€ ma solo con l’App. Ecco come...

Bonus Cashback 300€

Il Governo Conte ha deciso di elargire un bonus nel mese di dicembre 2020 del valore di 300 euro da spendere senza limiti. Un bonus che possa fungere da aiuto finanziario all’economia anche in vista del Natale alle porte, sperando che il lockdown generalizzato non sia attuato.

L’obiettivo del governo è senza dubbio cercare di rilanciare l’economia più possibile per poter restituire agli italiani la voglia e il desiderio di spendere nonostante i ridimensionamenti subiti. In questo modo si cercherà anche di arginare il più possibile l’evasione fiscale.

Non ci sarà alcun versamento sul conto dei cittadini ma sarà un premio in denaro per coloro che utilizzeranno maggiormente il pagamento con la carta nei negozi fisici.

I cittadini nutrono molti dubbi in merito, in particolare per la tassazione che mette in atto lo Stato su quanto si guadagna utilizzando la carta per pagare.

Come funzionerà il bonus e quali sono i requisiti per averlo

Su ogni acquisto effettuato dal cittadino con la propria carda di credito o bancomat oppure altri strumenti tracciabili si potrà avere un rimborso di massimo 300 euro per anno oppure 150 euro a trimestre.

Se acquisterete tra il 1 e il 31 dicembre 2020 potrete essere rimborsati fino a 150 euro senza tener conto dei sei mesi. Risulta essere a tutti gli effetti un bonus extra per il mese di dicembre 2020 ma gli acquisti totali non dovranno essere meno di 1.500€. Il bonus quindi in totale vi rimborsa il 10% sul totale della spesa.

Per il mese di dicembre saranno sufficienti soltanto 10 transazioni effettuati che però dovranno essere 50 con i mesi successivi.

Per ottenere il bonus è necessario e fondamentale scaricare l’applicazione App IO cioè la medesima applicazione che è stata utilizzata quest’estate per il Bonus Vacanze.

Bisogna registrarsi nell’app e avere un account personale con una o più carte associate con codice IBAN sul quale saranno accreditati i rimborsi. la registrazione è possibile solo se si ha SPid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Ricordiamo che i pagamenti con la carta devono esser fatti in negozi fisici e non online poiché l’obiettivo è anche stimolare ad acquistare nei negozi fisici. Le consegne a domicilio con pagamento tramite POS portatile sono invece incluse.

