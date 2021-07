Bonus Covid-19: cos’è, a chi spetta e come richiedere l’incentivo

Ecco tutto quello che dovreste sapere su uno degli ultimi incentivi che lo stato ha messo a disposizione di alcune categorie.

Il nostro Paese ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini italiani alcuni fondi, utili per risollevarsi nel periodo post pandemia.

In particolare, si tratta del Bonus Covid-19, che di seguito vi sveliamo in cosa consista, a chi spetti e come richiederlo.

Bonus Covid-19: cos’è e come richiederlo

Già dal 25 giugno 2021 si è aperta la possibilità per i cittadini italiani di richiedere il Bonus Covid-19. Lo stanziamento di questi nuovi fondi è previsto dall’ultimo provvedimento economico del Governo, il decreto Sostegni bis.

Si tratta di un bonus pensato per alcune categorie di cittadini italiani, per aiutarli a risollevarsi dopo il periodo della pandemia che ha provato tutti. L’ammontare arriva fino a 1600 euro.

La richiesta del Bonus Covid-19 si può inoltrare presso il sito dell’INPS entro il 30 settembre 2021.

Bonus Covid-19: a chi spetta

L’INPS ha fatto sapere quali sono le categorie di cittadini, e in particolare di lavoratori, che possono beneficiare del nuovo utilissimo stanziamento.

I lavoratori stagionali del turismo , della ristorazione, impegnati negli stabilimenti termali o balneari o in stabilimenti diversi da questi ultimi;

, della ristorazione, impegnati negli stabilimenti termali o balneari o in stabilimenti diversi da questi ultimi; i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato presso i settori sopra citati;

con contratto a tempo determinato presso i settori sopra citati; gli intermittenti , gli autonomi occasionali e gli addetti alle consegne a domicilio;

, gli autonomi occasionali e gli addetti alle consegne a domicilio; i lavoratori dello spettacolo purché siano iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, è necessario fare una specifica. Possono accedere al fondo, infatti, soltanto coloro che:

hanno versato almeno 7 contributi e possiedono un reddito complessivo inferiore ai 35 mila euro;

hanno versato almeno 30 contributi e possiedono un reddito complessivo inferiore ai 75 mila euro.

E tu rientri tra le categorie che possono beneficiare del Bonus Covid-19? Cosa aspetti a richiederlo? Ricorda che la domanda si deve inoltrare entro il 30 settembre 2021.