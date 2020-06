Bonus Casa 2020: ecco come ristrutturare beneficiando degli sgravi fiscali

Bonus Casa 2020 nel Decreto Rilancio: le regole per beneficiare della detrazione fiscale

Per l’anno 2020 è possibile ristrutturare casa beneficiando degli sgravi fiscali approntati dall’Esecutivo: il Bonus Casa 2020.

Il Decreto Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, numero 34 ha stabilito le regole per ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni, delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Bonus Casa 2020: chi ne usufruisce?

Il Bonus Casa 2020 al 110% può essere usufruito dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili che ne sostengono le spese, ma anche dall’inquilino o dal comodatario.

Hanno diritto alla detrazione fiscale al 110%:

il proprietario o il nudo proprietario di un immobile

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

i soci di cooperative divise e indivise

l’inquilino o il comodatario

gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce

i soci delle società semplici.

Hanno diritto a beneficiare della detrazione anche:

il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e il componente dell’unione civile

il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi.

Bonus Casa al 110%: come e quando usufruire della detrazione?

Per usufruire della detrazione fiscale è necessario:

inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.,

pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale o numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.

Bonus Casa 2020: per quali lavori?

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta il Bonus Casa sono: