Bonus casa 2020: ecco gli incentivi prorogati con la Legge di Bilancio

Bonus casa 2020: prorogato il pacchetto di incentivi che riguardano sia la ristrutturazione che la riqualificazione energetica

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, in occasione della ventinovesima edizione del Coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza, ha confermato che ha intenzione di prorogare bonus e detrazioni del settore dell’edilizia e dell’energia.

Quasi 40 milioni sono stati gli investimenti fino ad oggi possibili grazie alle detrazioni fiscali e all’uso di fonti di energia rinnovabili.

Pertanto, è assolutamente fondamentale prorogare nel 2020 tutti i bonus casa: detrazioni che riguardano gli investimenti green, per i mobili e per gli elettrodomestici.

Bonus Casa 2020: detrazioni prorogate dalla Legge di Bilancio

Buone notizie giungono dal neo Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli: i bonus casa saranno (quasi certamente) riconfermati anche nella Legge di Bilancio 2020.

Pertanto, coloro che effettueranno lavori di ristrutturazione, di manutenzione di giardino e terrazze e di riqualificazione energetica potranno continuare a beneficiare del Bonus Casa e Ristrutturazioni edilizie.

Ecco la “carrellata” di bonus e detrazioni fiscali che saranno riconfermate e prorogate nella Legge di Bilancio 2020.

Bonus ristrutturazione 2020

Il bonus ristrutturazione permette ai contribuenti di beneficiare di un rimborso IRPEF del 50% della spesa sostenuta fino ad un tetto massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Bonus Mobili 2020

Oltre al Bonus Ristrutturazioni edilizie sarà possibile beneficiare del Bonus Mobili 2020: si tratta di una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute fino ad un tetto massimo di 10.000 euro per i contribuenti che acquistano nuovi mobili o elettrodomestici per arredare l’immobile ristrutturato.

Bonus Verde 2020

Per promuovere gli investimenti green, è stato prorogato per il biennio 2020-2021 il bonus verde, che consente di detrarre il 36% delle spese sostenute fino a un tetto massimo di 5.000 euro per la cura e a manutenzione delle aree verdi, giardini, prati, etc.

Ecobonus

Con molta probabilità sarà prorogato anche l’Ecobonus per i lavori di riqualificazione energetica. In base al tipo di lavoro svolto, le detrazioni fiscali andranno dal 50% al 70%, fino all’85% per i lavori in condominio.