Bonus Bici, click day il 3 novembre: che cos’ e come funziona

Per le dita più veloci del web ecco il click day del 3 novembre per il bonus bici. Ecco che cos’è e come funziona.

Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera per il click day del 3 novembre in merito al bonus bici.

Che cos’è il click day del 3 novembre

Nonostante i tanti cambi di idee, il Ministero dell’Ambiente ha predisposto il click day per accedere al bonus bicicletta. La richiesta dell’incentivo di un importo sino a 500 euro potrà essere fatta il giorno 3 novembre in base all’ordine di inserimento delle fatture all’interno del portale preparato per l’occasione sul sito ufficiale del Ministero: questo vuol dire che non ci si baserà sulla data della fattura bensì sull’ordine di insermento come spiega il Sole 24 Ore.

Sono stati stanziati ad oggi 210 milioni di euro per questo incentivo statale che riguarda l’acquisto di bicicletta normale o con pedalata assistita e monopattini. Un importo che copre più della metà del costo d’acquisto con un massimo di 500 euro per tutte le persone che sono residenti all’interno di Comuni che superano i 50mila abitanti.

I numeri secondo Confindustria Acma sono superiori alle stime del Governo, infatti sarebbero ben 540mila gli acquisti effettuati il primo mese a seguito del lockdown: ma la soglia potrebbe aumentare entro fine anno senza nemmeno includere alla lista i monopattini.

Come funziona e cosa fare il 3 novembre

Come tutti i click day, il requisito principale è la velocità. Infatti le fatture verranno prese in considerazione seguendo la data e l’ora di inserimento e non di acquisto. Ci si identifica all’interno della piattaforma con attivazione identità Spid, si scannerizza il documento relativo alla fattura di acquisto e si inseriscono le coordinate bancarie per il rimborso.

È importante evidenziare che l’identità Spid viene richiesta anche per tutte le persone che non hanno ancora acquistato una bicicletta ma richiedono il voucher da spendere entro e non oltre il 31 dicembre.