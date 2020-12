Sostegno al reddito familiare 2021 ma con una novità: il vecchio bonus bebè e l’assegno unico saranno uniti. Scopriamo i dettagli.

Il Bonus Bebè 2021 è riconfermato come assistenza al reddito delle famiglie ma ci sarà una novità: scopriamo qual è.

Bonus Bambino 2021, la novità dell’Assegno Unico

Riconfermato il bonus bebè dalla Legge Bilancio, le famiglie che necessitano di assistenza al reddito potranno usufruirne nel 2021 dietro il soddisfacimento di specifici requisiti.

Una novità in merito al bonus bambino è stata approvata: il vecchio Bonus bebè e l’Assegno Unico per i Figli verranno unificati in un unico aiuto assistenziale.

L’entrata in vigore di questo cambiamento è prevista per l’estate prossima, nel dettaglio a luglio 2021.

L’Assegno Unico per i Figli è la misura adottata dal governo per raggruppare tutti i bonus ad ora forniti per il sostegno delle famiglie con prole. Fino a che l’assegno unico non sarà effettivo ed ufficialmente in vigore sarà richiedibile e incassabile il bonus bebè 2021.

Ricordiamo che l’Assegno unico potrà essere riscosso dal settimo mese di gravidanza e l’erogazione terminerà al 21esimo anno di età del figlio: l’obiettivo è proprio sostenere e supportare i neo genitori.

Il tetto massimo dell’Assegno Unico sarà di 250 euro mensili per ogni figlio. Ecco come funzionerà.

Maggiori dettagli sul bonus bebè

Ricordiamo che il bonus bebè è richiedibile per ogni figlio che sia nato, oppure adottato, nel periodo che va dal 1/01/2021 al 31/12/2021.

La somma bonus che verrà erogata ad ogni richiedente è variabile e dipende dal soddisfacimento di precisi requisiti e dell’ISEE familiare:

Se l’ISEE della famiglia non supera i 7.000€ il bonus bebè sarà di 160€ mensili Invece se l’ISEE familiare è compreso tra 7.000€ e 40.000€ la somma erogata sarà di 120€ ogni mese Se l’ISEE della famiglia supera i 40.000€ il bonus sarà del valore di 80€

Il valore del Bonus aumenterà del 20% per ogni figlio successivo al primogenito che sia nato nel periodo di tempo indicato dalla misura assistenziale. Gli aumenti saranno perciò questi:

Famiglie con ISEE minore di 7.000€ con più di un figlio si erogano 192€ al mese Per le famiglie il cui ISEE è compreso tra 7.000e e 40.000€ l’importo sarà di 144€ al mese Le famiglie invece che hanno un ISEE maggiore di 40.000€ il valore del bonus erogato è di 96€

