Bonus assunzioni nel Decreto Agosto: sul piatto poco più di un miliardo di euro

Nel Decreto Agosto è in arrivo il Bonus assunzioni che garantirà 400mila posti stabili: sono poco più di 1 miliardo di euro per sei mesi di sgravi al 100%.

Bonus Assunzioni Decreto Agosto: ecco come funziona

Nel Decreto Agosto il Bonus Assunzioni prevede una decontribuzione totale per sei mesi e un nuovo lavoratore regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato).

Pertanto, le aziende che assumeranno nuovo personale potranno godere di un esonero massimo di 8.060 euro su base annua.

Su base mensile il beneficio implica un esonero massimo di 4.030 euro, ossia il 100% dei contributi che un’azienda deve versare su un contratto da 26.000 euro annui.

La maggior parte delle assunzioni riguarderà nuovi assunti con retribuzioni annue di gran lunga inferiori ai 26 mila euro.

Bonus Assunzioni nel Decreto Agosto: chi sono gli esclusi?

Il bonus assunzioni nel Decreto Agosto può essere richiesto da tutte le aziende che assumeranno nuovo personale a tempo indeterminato o che trasformeranno rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Pertanto, il bonus assunzioni non riguarda i contratti di apprendistato e lavoro domestico e non può essere richiesto per lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione.

La data ultima per sottoscrivere il contratto di lavoro è il 31 dicembre.

La decontribuzione totale riguarda anche le assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Nel Decreto Agosto il bonus assunzioni non è l’unico incentivo che il Governo intende approvare, ma sono previste altre agevolazioni tra cui: un bonus per i lavoratori dello spettacolo, un bonus per i lavoratori stagionali del turismo per i mesi di giugno e luglio ed un sussidio per i venditori a domicilio.