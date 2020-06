DL Rilancio: in arrivo il credito d’imposta dal 30% al 60% per bar, alberghi e ristoranti

DL Rilancio: in arrivo il credito d’imposta dal 30% al 60% per...

Bonus affitti per bar, alberghi e ristoranti nel Decreto Rilancio

Nel Decreto Rilancio prevede il Bonus affitti per bar, ristoranti e alberghi: l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la Circolare e il codice tributo che permette di utilizzare il credito d’imposta dal 30% al 60% della locazione.

Il credito d’imposta vale per l’affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato.

Il bonus affitti per bar, ristoranti e alberghi riguarda gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.

Il credito d’imposta è pari al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda e al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Bonus affitti per ristoranti, alberghi e bar: Codice tributo

Il bonus affitti vale per i canoni di leasing o concessione e il codice tributo da indicare è “6920” e consente alle imprese di compensare le imposte da pagare.

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è necessario che il canone sia stato corrisposto.

In caso di mancato versamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa. Nel caso in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio.

Bonus Affitti per bar, ristoranti e alberghi: chi sono i soggetti ai quali spetta?

Il Bonus Affitti per ristoranti, bar e alberghi spetta a tutti coloro che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

La perdita del giro d’affari dovrà essere di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta può essere ceduto o deve essere utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Bonus Affitti per ristoranti, bar e alberghi: quali sono i requisiti?

I requisiti necessari per beneficiare del Bonus Affitti per ristoranti, alberghi e bar sono: