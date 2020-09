In arrivo un bonus di 500 euro extra per il limite massimo di tre mesi come indennità COVID-19, è quanto annunciato dall’INPS nella Circolare n.104.

Il Bonus INPS 500 euro extra è un’indennità di tre mesi introdotta dall’articolo 44-bis del Decreto n.18/2020 e spetta ad alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, partite IVA e professionisti con cassa in ragione della sospensione delle loro attività lavorative in alcune ex zone rosse d’Italia.

Bonus 500 euro extra, i dettagli nella Circolare INPS

Il Bonus 500 euro è un’indennità aggiuntiva, i cui beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Bonus 500 euro extra, come presentare la domanda?

Tale indennità extra di 500 euro è erogata dall’INPS, previa presentazione della domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso al servizio per il bonus extra 500 euro sono:

PIN rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di 500 euro può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Bonus 500 euro extra, è compatibile con l’assegno di invalidità?

Come chiarito dalla stessa Circolare INPS la suddetta indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.