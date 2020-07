Bonus 500 euro diabete 2020, potranno richiederlo anche i parenti del paziente

Scopri subito come ottenere i 500€ di Bonus Diabete 2020 qualora ne hai diritto: se assisti un parente diabetico puoi richiedere agevolazioni anche se non sei tu il malato.

Se soffri di diabete e non solo puoi richiedere i 500€ del Bonus Diabete 2020, scopri subito come fare per ottenerli.

Non parliamo del bonus vacanze 2020 ma di quello erogato ai soggetti che soffrono di diabete e non solo: il Bonus Diabete 2020.

Sapevi che se soffri di diabete anche i familiari che ti assistono possono richiedere la 104 e fruire di certe agevolazioni?

Il diabete in Italia colpisce più di 3,5 milioni di individui e spesso si è malati senza saperlo! Per migliorare la vita di chi ne è affetto lo Stato promuove campagne di prevenzione e diagnosi precoce oltre alle varie agevolazioni economiche.

Bonus Diabete 2020, sei idoneo? Come ottenere i 500 €

Non tutti coloro che soffrono di patologie invalidanti come il diabete sono al corrente delle tante agevolazioni di cui hanno diritto sia loro, in quanto invalidati dalla malattia, che i familiari che li assistono.

Per ottenere il Bonus Diabete 2020 di 500€ bisogna percorrere un preciso itinere di richiesta previa valutazione idoneità.

La somma del bonus è pari a 517,84 euro, viene erogata dall’Inps per 12 mesi e l’assegno mensile che si riceve non è soggetto ad Irpef.

Per ottenere il bonus il vostro medico curante deve verificare e certificare lo stato patologico per poi inviare telematicamente la documentazione all’Ente Previdenziale.

Il paziente ritenuto idoneo riceverà dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato medico da inserire nella richiesta dell’indennità mensile.

Una Commissione Usl preposta dovrà assicurarsi che il paziente sia veramente idoneo a ricevere l’indennizzo e dopo aver appurato ciò assegnerà la percentuale di invalidità.

Per richiedere il bonus bisogna fare riferimento alla domanda di invalidità e legge 104 tramite il patronato, il numero verde dedicato 8003164 oppure il portale digitale Inps.

Chi può richiedere il Bonus

I soggetti che possono richiedere il Bonus Diabete 2020 sono i pazienti che soffrono di:

diabete mellito 1 o 2 con lievi complicanze

acromegalia

sindrome di cushing

insufficienza corticosurrenale

insulino dipendenti non trattabili con le normali terapie

complicanze dovute al diabete come nefropatia, retinopatia proliferante e maculopatia

A seconda della percentuale di invalidità assegnata (dal 35% al 92%) dalla Commissione medica il paziente ha diritto ai permessi della Legge 104/92 compresi di esenzioni e agevolazioni annesse.

Anche chi assiste un parente malato di diabete può inoltrare la richiesta e usufruire di alcune agevolazioni come ad esempio i permessi retribuiti necessari per portare l’assistito alle visite mediche o fornirgli particolari cure.

Inoltre i soggetti che assistono un familiare malato possono assentarsi dal posto di lavoro senza alcuna detrazione dallo stipendio (da 2 ore a 3 giorni al mese).

