Bonus Covid 1.000 euro in scadenza: entro quando fare domanda

L’INPS ha reso nota la data di scadenza per richiedere il Bonus Covid ed è quasi arrivata: scopri entro quando devi fare domanda.

La data entro la quale è necessario fare richiesta per il Bonus Covid è quasi scaduta: l’INPS ha diffuso una circolare con le date da ricordare.

Bonus Covid in scadenza

L’INPS ha diffuso una circolare il 4 dicembre 2020, la numero 4589, per rendere note le nuove scadenze in merito alla richiesta del Bonus Covid da 1.000€. I beneficiari del bonus devono fare molta attenzione a controllare le diverse date di scadenza: per ogni categoria di beneficiario è variabile.

Ci sono diverse finestre temporali per richiedere la domanda di indennizzo in riferimento al Decreto Ristori e Ristori Quarter.

Entro quando fare domanda?

Si ricorda a coloro che hanno già usufruito del Bonus Covid da 1.000€ durante il mese di agosto che non dovranno fare alcuna richiesta aggiuntiva, l’INPS provvederà al pagamento in maniera totalmente automatica. Tutti coloro che invece non ne hanno mai beneficiato in precedenza dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta entro, e non oltre, il 15 dicembre 2020.

Ora potranno beneficiare di questo bonus anche i lavoratori che quest’estate non erano ricompresi nella manovra:

i lavoratori stagionali (settore turistico, stabilimenti termali e non)

i lavoratori autonomi occasionali

lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

i lavoratori intermittenti

lavoratori nel mondo dello spettacolo

i lavoratori che svolgono vendite a domicilio

Il bonus è destinato anche a tali categorie purché sia rispettato un requisito specifico: devono aver cessato involontariamente l’attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 1 gennai8o 2019 e il 29 ottobre 2020.

Le stesse categorie enunciate non possono essere beneficiarie sia del trattamento Naspi, pensionistico oppure del Dis-Coll.

La data del 18 dicembre 2020 invece rimane fissata per fare richiesta indennizzo relativo al Decreto Ristori. Una data per tutti i lavoratori che hanno maturato i giusti requisiti dopo il 30 ottobre 2020.

