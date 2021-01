Bombe da bagno fai da te per alleviare stress, insonnia e non solo

Bombe da bagno fai da te per alleviare stress, insonnia e non...

Bombe da bagno fatte in casa per alleviare i disturbi di insonnia e stress, ma anche per realizzare un momento romantico.

Usare le bombe da bagno è uno dei modi migliori per fare un bagno rilassante e senza tensioni. Che si tratti di un bagno floreale carico di petali o di un’esplosione tonificante a più strati di colore e profumo, questi prodotti fanno davvero sognare.

Tuttavia, le bombe da bagno tendono anche a diventare meno efficaci con il passare del tempo. Più sono fresche, più velocemente frizzano.

Se desideri che le bombe da bagno mantengano la loro efficacia più a lungo, tienile conservate in scatole ermetiche. Quando sono tenute all’aperto, iniziano a ossidarsi e gradualmente perdono la capacità di reagire bene.

Bombe da bagno, come usarle bene

Il modo migliore per fare un bagno con queste bombe è riempire il bagno, metterne una e aspettare circa cinque minuti.

Tieni presente che nel caso delle bombe da bagno a strati, di solito c’è una miscela al centro che cerca di uscire.

Ecco alcune ricette di bombe da bagno che puoi preparare a casa in base al tuo umore.

Metodo di base:

2 tazze di bicarbonato di sodio

1 tazza di acido citrico

1/2 tazza di sale Epson

1 cucchiaio di mandorle o olio d’oliva

o Colorante alimentare a scelta

Olio essenziale

Stampi per imballaggi (stampi per alimenti, vassoio per cubetti di ghiaccio, uova di Pasqua vuote, uno qualsiasi di questi andrebbe bene)

Procedimento: mescola l’acido citrico, il bicarbonato di sodio e il sale Epson in una ciotola. Aggiungere gli oli essenziali e il colorante alimentare.

Aggiungere l’acqua lentamente alla miscela fino a quando non inizia a verificarsi una piccola reazione schiumogena. Mantieni la miscela abbastanza umida per farla stare in forma.

Imballa bene il composto in uno stampo per qualche minuto e poi picchietta per rilasciare. Ecco! La tua bomba da bagno è pronta.

Bomba da bagno antistress

Questa bomba da bagno può aiutare a lenire i tuoi sensi quando ti senti veramente stressato.

Aggiungi 10 gocce di bergamotto e 10 gocce di salvia sclarea alla miscela della bomba da bagno. Il bergamotto ai fiori agrumati insieme alla salvia sclarea aiuta a calmare il sistema nervoso e a liberare la mente.

Bomba da bagno per trattare l’insonnia

Se ultimamente hai avuto diverse difficoltà nell’addormentarti, un modo per affrontare il problema è fare un bagno usando questa bomba da bagno.

Aggiungi 10 gocce di camomilla, 10 gocce di lavanda e 10 gocce di mandarino alla miscela della bomba da bagno. Immergila nell’acqua e fai un bagno piacevole e rilassante.

Bomba da bagno romantica

Se sei di umore romantico, questa bomba da bagno può aiutarti a creare l’atmosfera giusta.

I profumi floreali e la vaniglia possono aiutare a immergerti in un mood estremamente romantico. Aggiungere 10 gocce di rosa e ylang ylang insieme a un pizzico di vaniglia alla miscela e il gioco è fatto.

Bomba da bagno all’insegna della freschezza

Per rinfrescarti completamente, prova questa semplice ricetta e crea la tua bomba da bagno. Prendi 10 gocce di rosa o lavanda, 10 gocce di limone e 5 gocce di patchouli, elementi che ti conferiranno freschezza, mantenendoti attivo tutto il giorno.

Assicurati di fare molta attenzione mentre riponi queste bombe da bagno, in modo da poterle utilizzare per un periodo di tempo più esteso.

Queste bombe da bagno, oltre ad essere fatte in casa, infatti, hanno anche molteplici benefici per la salute. Di solito hanno una fragranza straordinaria e rendono il bagno molto divertente.

Non ti resta che provare queste semplici e veloci ricette, che renderanno unici i tuoi momenti di relax, immerso nella tua vasca da bagno.